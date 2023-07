Depremi yaşayan Afşin’in bir an önce ihya ve inşasını sağlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 17 Temmuz’da başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin için şans olduğuna değinen Güven, “Afşin'in yeniden imar ve inşa çalışmaları için gayretlerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz gün Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, ilçe kaymakamız, mahalle muhtarlarımız, inşaat sektörü temsilcilerimizin katıldığı toplantıda Afşin’de yerinde dönüşüm detayları konuşuldu ve yol haritası belirlendi. Artık Afşin'de yerinde dönüşüm çalışmalarına başlanabileceğini gördük.” dedi.

Afşin'de jeolojik testlerinin tamamlandığını ve inşaata kapalı alanın bulunmadığını ifade eden Güven, hak sahibi vatandaşların yerinden dönüşüm şartlarını tamamlaması halinde inşaata hemen başlayabileceğini belirtti.

Yerel inşaat sektörü temsilcilerinin ‘Yerinde Dönüşüm’ ile hak sahibi vatandaşların ev ve işyerlerini Bakanlığın denetiminde yapacağını söyleyen Güven, şunları söyledi:

“Şartların tamamlanması ve sözleşmenin düzenlemesi halinde yarın itibariyle inşaata başlayabileceğimizi gördük. Biz de sektör temsilcilerini toplayarak bu konuda hazır olmalarını istedik. Yerine dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlarımız yetkili müteahhitlere ki karnesi olması gerekiyor. Sözleşmeyi imzaladıkları takdirde İlçe Kaymakamlığında kurulan Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin bulunduğu yerinde dönüşüm ofisinde gerekli işlemleri yaptırarak bir an önce binaların yapımına başlayabilirler. Bunu halkımıza duyurmak istiyorum. Afşin'de imar ve inşa anlamında tüm altyapı hazırlandı.”

Güven, “Bir an önce Afşin'de normalleşmek, kalıcı barınma sorunumuzu çözmek istiyoruz. Yerine Dönüşüm projesiyle ilgili tekrar Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel şartlar oluşturdular. Bir an önce inşa faaliyetine başlamamızda herhangi bir engel yok. Her şey Afşin için ve biz birlikte başaracağız. Birlikte ayağa kalkacağız. Biz hazırız.” Açıklamasında bulundu.

Toplantıya katılan MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan da, depremzede vatandaşların ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ile ev ve işyerlerini yerinde yapma fırsatını yakaladığını ve 500 bin lira hibe ve 800 bin liraya kadar da kredi desteği sağlandığını hatırlattı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Gümüş de hak sahiplerinin Afşin Kaymakamlığı hizmet binasında açılan yapım ve dönüşüm ofisinden bilgi alabileceklerini söyledi.