"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş’ta, yıkım ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Son olarak ise çiçek iş hanı olarak bilinen ağır hasarlı yapı, firma yetkililerinin kontrolünde yıkıldı.

Binanın yıkılmasıyla yükselen toz bulutundan kaçan vatandaşlar, kameralara yansıdı. Aynı zamanda çevrede bulunan araçlarda tozlarla kapandı.

Yıkılan iş hanının hafriyatı kamyonlara doldurularak belirlenen döküm sahalarına taşınacak.

