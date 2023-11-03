Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kayseri yolu üzerinde ağır tonajlı araç denetimlerine katılarak, çalışmaları yerinde inceledi.

Emniyet Müdürü'nün Gökduman tarafından gerçekleştirilen denetim kapsamında, aşırı yük taşıyan ve güvenliği tehdit eden araçlar üzerinde detaylı kontroller yapıldı.

Sıkı denetimlerle trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi hedeflenirken, halkın da farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

Emniyet Müdürü Gökduman, Denetimler sırasında sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunulurken, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.