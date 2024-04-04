Mazbatasını alan ve mevcut başkan Ahmet Doğan’dan görevi devralan başkan Gökşen için belediyede karşılama töreni düzenlendi.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, göreve başladığı ilk gün vatandaşlarla bir araya gelerek, belediyenin öncelikli projelerini ve hedeflerini paylaştı. Yerel halkın beklentilerini dinleyen Gökşen, ilçenin sorunlarını çözmek için kararlılıkla çalışacağını ifade etti.

Gökşen'in göreve başlamasıyla birlikte Andırın'da bir dönüşüm ve gelişim süreci başlamış oldu. Yerel yönetim anlayışını yenilikçi ve katılımcı bir şekilde sürdürmeyi hedefleyen Gökşen, ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha da ilerlemesini sağlamak için çaba harcayacak.

Andırın halkı, yeni belediye başkanı Ahmet Sinan Gökşen'e güvenlerini belirterek, kendisine destek sözü verdiler. Gökşen de bu güvene layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışacağını vurguladı.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen'in göreve başlamasıyla birlikte ilçede yeni projelerin hayata geçirilmesi ve hizmetlerin daha da iyileştirilmesi bekleniyor. Gökşen'in liderliğindeki belediye, ilçenin kalkınması ve refah seviyesinin artması için gayret gösterecek.