Güneçıkan aileleri çocuklarını evlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

Selahattin-Aliye Güneçıkan’ın güzel kızları Sümeyye ile Hacı Ali – Necla Güneçıkan çiftinin oğulları Ahmet, gerçekleştirilen unutulmaz düğün ile dünya evine girdiler.

Bir Düğün Salonunda düzenlenen düğün töreni renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Ahmet ve Sümeyye’nin nikâh masasında ‘evet’ diyerek, hayatlarının sonuna kadar sürmesi umudu ve dileği ilk adımını attıkları evlilik akdini başlatmış oldular.

Muhteşem gecede çifti aileleri, akrabaları, aile dostları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 27. Dönem TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, İş, siyaset ve gazetecilerin yanı sıra çok sayıda davetli ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

Genç çiftin nikâhını Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kıydı. Güngör, evlilik cüzdanını genç çiftlere vermek üzere Celalettin Güvenç’e teslim etti. Güvenç ise evlilik cüzdanını geline vererek, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.