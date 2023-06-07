Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Mahinur Özdemir Göktaş, yemin etmesinin ardından ilk ziyaretini deprem bölgesine yapacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün gerçekleştirilen ilk Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yemin töreninden sonra ilk işinin deprem bölgesine gitmek olduğunu söyleyen Göktaş, "Orada ciddi bir ihtiyaç var. Öncelikle tabii Kahramanmaraş ve Hatay, daha sonra Adıyaman ve Malatya. Ondan sonra da peyderpey giderek alana dokunmak istiyorum." dedi.