Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, Kahramanmaraş'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, ilin sosyal hizmet alanındaki önemli projelerinden biri olan Önsen Çocuk Evleri Sitesi'nin temel atma törenine katıldı.

Törene, bakanlık yetkilileri, il yöneticileri ve sivil toplum temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Bakan Göktaş, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Önsen Çocuk Evleri Sitesi'nin, çocukların daha iyi şartlarda yetiştirilmesi ve korunması için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Bu tesis, çocuklarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetişmelerini sağlayacak ve onların geleceklerini güvence altına alacaktır." dedi.