Bakan Göktaş ziyaretlerine ilk olarak ak parti il başkanlığında partililerle bir araya gelerek başladı.

Ardından aile sosyal hizmetler il müdürlüğünü de ziyaret eden bakan Göktaş burada da müdürlük personelleriyle bir araya geldi.

Ardından Karacasu konteyner kenti ziyaret eden Aile ve sosyal hizmetler bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kadın iş alanında kadın kooperatifi tarafından üretilen ürünleri yerinde inceledi kadınlarla sohbet etti.

Daha sonra çocuk oyun alanı gibi bakanlığın kurmuş olduğunu alanlarda incelemelerde bulunarak bilgiler alan bakan Göktaş buralarda çocuklarla keyifli zaman geçirdi.

Ziyaretlerde sonunda açıklamalarda bulunan Aile ve sosyal hizmetler bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çeşitli müjdeler vererek ilk ziyaretini Kahramanmaraş’a yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

