Programa, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Ak Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül, Ak Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, Ak Parti Andırın İlçe Başkanı Abdulkadir Kayıran, Kadın Ve Gençlik Kolları Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri İle Mahalle Başkanları Katıldı.

Davetlilerini Tek Tek Selamlayarak Sohbet Eden Başkan Mahçiçek’e, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal’da Eşlik Etti.

Programda Tek Tek Söz Alan İlçe Başkanları Expo 2023’ün Çok Önemli Bir Proje Olduğuna Dikkat Çektiler.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan İse Bu Tür Projelere Kahraman Şehrin İhtiyacının Olduğunu Belirtti.

Türkiye’nin En Güzel Projelerini Üretmeye Gayret Ettiklerini Dile Getiren Başkan Mahçiçek, Bir Dünya Projesi Olan Expo 2023’ü Kahramanmaraş’a Kazandırmaktan Onur Duyduklarını İfade Etti.

Konuşmaların Ardından Başkan Mahçiçek, Misafirleriyle Birlikte Expo 2023 Sergi Alanı İçin Temin Edilen Gezi Araçlarına Binerek Tüm Projelerde Gelinen Son Noktayı Yerinde Anlattı.