Bu Kapsamda Tarım ve Orman Bakanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Beraberindeki Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ile 28. dönem Milletvekili Adayları, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör ve Teşkilat Mensupları pazarcık ilçesinde vatandaşlarla Bir Araya Gelerek Onlara Teşekkür Etti.

Seçim irtibat bürosunda gerçekleşen programda Vatandaşlara Hitap Eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, mevlüt kurt, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet şahin ve Milletvekili Adayları Hasan gezginç ile Ramazan Gürbak Desteklerinden Dolayı Herkese Teşekkür Ederek 28 Mayıs’ta Daha Büyük Bir Destek Beklediklerini Dile Getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Kirşici ve beraberindekiler 14 Mayıs seçimlerinde en yüksek oy oranı çıkartan mahalle başkanlarına teşekkür belgesi takdim etti.