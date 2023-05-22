Burada Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ile Hasan Gezginç, Koray Kıraç, ve Ramazan Gürbak, Ak Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.