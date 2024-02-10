Ak Parti Afşin Belediye Başkan Adayı Koray Kıraç burada yaptığı konuşmada, vatandaşlarımız ile bire bir yüz yüze gelmeye başladık, Allah’a hamd olsun vatandaşlarımızdan geri dönüşlerimiz güzel ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü.
Ak Parti Afşin Belediye Başkan Adayı Koray Kıraç burada yaptığı konuşmada, vatandaşlarımız ile bire bir yüz yüze gelmeye başladık, Allah’a hamd olsun vatandaşlarımızdan geri dönüşlerimiz güzel ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü.
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