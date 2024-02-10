Ak Parti Afşin Belediye Başkan Adayı Koray Kıraç burada yaptığı konuşmada, vatandaşlarımız ile bire bir yüz yüze gelmeye başladık, Allah’a hamd olsun vatandaşlarımızdan geri dönüşlerimiz güzel ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü.