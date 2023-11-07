Elbistan İlçesi AK Parti Belediye Başkanı Aday Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, Elbistan’da ziyaretlerini sürdürüyor. İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, ziyaretleri kapsamında Elbistan siyasetinin akil insanlarından Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Gazi Dedeler’i makamında ziyaret etti.

İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, gerçekleştirdiği ziyareti esnasında 6 Şubat Elbistan merkezli depremde harabeye dönen Elbistan’ın yeniden imarı için projelerini anlattı ve Gazi Dedeler ile Elbistan’da yapılması gereken işlerle ilgili istişarelerde bulundu ve yeniden Elbistan’ı eskisinden daha güzel, daha modern bir kent haline getireceğiz, dedi.

İnşaat Mühendisi Abdullah Yener’in ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Gazi Dedeler, siyasi konjonktürü düşündüğümüzde en önemli faktörün kamuoyu olduğunu, İnşaat Mühendisi Abdullah Yener için Elbistan halkının kendisini ve ailesini geçmişten beri çok iyi tanıdığını ve bildiğini, Elbistan’da kendisi hakkında olumsuz bir kanaatin olmadığını belirtti ve Yener’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.