Bu Kapsamda Başkan Adayı Görgel, Deprem Felaketi Sonrası Yenilenen Yüzü İle Daha Güçlü Ve Emin Adımlarla Yayın Hayatına Devam Eden Aksu TV’nin ilgiyle takip edilen Programlarından Haber Ötesi’nin Canlı Yayın Konuğu Oldu.

Yenilenen stüdyosu ile Başkan Adayı Görgel’i ağırlayan Aksu TV, çifte heyecan yaşadı. Burada Kurtuluş Şükür’ün Sorularını Yanıtlayarak Aksu TV’nin Yenilenen Yüzünün Hayırlara Vesile Olmasını Diledi.

Ayrıca AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Kahraman Kentin Yaşadığı Büyük Felaket Sürecini Ve Bu Süreç Sonrası Yaşananları İzleyicilerle Paylaştı.

