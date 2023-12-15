Asrın felaketini yaşanan Elbistan ilçesinin yeniden imarı ve inşası için belediye başkanlığı görevine talip olan Yener’in aday adaylığı ilçede coşkuyla karşılandı. 40 yıllık mühendislik tecrübesiyle ilçenin yeniden imar etmek için çalışacaklarını vurgulayan Yener gittiği her yerde coşkuyla karşılanıyor.

Bu kapsamda ilçede ziyaretlerini sürdüren İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, Pankobirlik Başkanı Tuncay Arslan, Elbistan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Yunus Ağır ve Sanayi esnafı Mehmet Yüce’yi ziyaret etti. Ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Arslan, Ağır ve Yüce İnşaat Mühendisi Abdullah Yener’e çıkmış olduğu yolda başarılar dileyerek hayırlı olması temennisinde bulundular.

