Adaylık süreci açıklanır açıklanmaz seçim çalışmalarına başlayan ve toplumun her kesiminin desteğini alan Başkan Adayı Yener, istişare toplantıları ile de hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Eksiksiz Bir Katılımla Gerçekleştirilen Toplantıda Oda başkanları ve STK Temsilcilerinden Başkan Adayı Yenere Tam Destek Geldi.

Aynı Zamanda Toplantıda Şehrin İnşası Ve İhyası Noktasında Tüm Paydaşlarla Omuz Omuza Verileceği Ve Bunun Yansıra Milletin Her Zaman Yanında Olunacağına Dikkat Çekildi.

Burada Bir Konuşma Yapan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener Elbistan’ı Ayağa Kaldırmak İçin Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının Desteğine İhtiyacı Olduğunu Söyledi.

