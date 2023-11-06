İnşaat Mühendisi Abdullah Yener Ak Parti Elbistan İlçe Başkanı Servet Okur’u Ziyareti Esnasında 6 Şubat Elbistan Merkezli Depremde Harabeye Dönen Elbistan İçin “Ebistanla İlgili Hayallerim Var”,Bu Hayallerimi Elbistanlı Genç Hemşehrilerimle Birlikte Gerçekleştireceğiz Ve Elbistan’ı Eskisinden Daha Güzel Daha Modern Bir Şehir Haline Getireceğiz Dedi.İnşaat Mühendisi Abdullah Yenerin Ziyaretinden Dolayı Memnuniyetini Dile Getiren Elbistan Ak Parti İlçe Başkanı Servet Okur, İnşaat Mühendisi Abdullah Yener’e Aday Adaylığın Hayırlı Olsun Dedikten Sonra “Elbistan’ın Elini Taşın Altına Koyacak Teknik Elemana İhtiyacı Var “Dedi.