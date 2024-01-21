Kıraç, uzun yıllar boyunca Emniyet Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra istifa ederek Göksun'a dönüş yaptığını belirterek, "Doğduğumuz ilçemize hizmet etmeyi düşünerek bu yola çıktık" dedi.

Kıraç, Göksun'un gelişimine katkıda bulunma amacıyla adaylığını açıkladığı süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı, Göksun doğal güzellikleriyle, konum itibari ile yazı ve kışı mutlaka değerlendirilmesi gereken bir ilçemiz, Rabbim nasip ederse Göksun için el birliği ile projelerimizi hayata geçireceğiz. ifadelerini kullandı.

Göksun halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Köroğlu Kıraç, Göksun'un potansiyelini değerlendirerek, ilçenin ihtiyaçlarına uygun projeler geliştirmeyi ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Ayrıca Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Fırat Görgel’e çıktığı yolda başarılar diledi.