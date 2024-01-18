2004 Yılında Ak Parti Üyesi Olarak Siyasi Arenaya Adım Atan Görgel, 2006 Yılından İtibaren Ak Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları'nda Çeşitli Görevlerde Bulunmuş Ve Yönetim Kurulu Üyeliği İle Yürütme Kurulu Üyeliği Gibi Önemli görevlerde bulundu.

2010 Yılında Bir Döneme Damgasını Vuran Görgel, Bu Yılda Ak Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığı Görevini Üstlenirken, 2014 Yılına Kadar Bu Görevi Sürdüren Görgel, Aynı Yılın Mart Ayında Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcılığı Görevine Atandı.

2015 Yılında Ak Parti Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanlığı'na Getirilen Görgel, Bu Görevin Ardından 2020 Yılında Kahramanmaraş İl Başkanlığı İçin Aday Olarak Belirlenmişti.

O Süreden Bu Güne Kadar Ak Parti Bayrağını, Yönetimiyle Birlikte İl Genelinde En Üst Seviyeye Çıkarmak İçin Canla Başla Mücadele Veren Görgel, Halkın da Tevazuunu Kazanarak Ak Parti Genel Merkez Tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gösterildi.

Bugün ATO’da gerçekleştirilen Ak Parti Aday tanıtım toplantısında 48 Belediye Başkan adayını bir bir açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman şehrin yetiştirdiği yiğit evladı Fırat Görgel’in Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu söyledi. Aksu TV Ailesi Olarak Kahraman Şehrin Yetiştirdiği Yiğit Evladı Fırat Görgel’e Başarılar Diliyoruz.