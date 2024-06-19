Kurbanlarını kesen partililer il başkanlığına gelerek burada Milletvekilleri, Büyük Şehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve ilçe belediye başkanlarının da katılım sağladığı törende bayramın manevi atmosferini yaşama fırsatı buldu.

Bayramlaşma törenine ev sahipliği yapan Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan burada yaptığı açıklamada “parti mensuplarımızla bir arada olmanın coşkusunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin her şeyin yavaş yavaş düzeldiğine dikkat çekerek herkesin bayramını kutladı.