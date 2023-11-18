Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir Ve Yusuf Ziya Yılmaz’ın Da Hazır Bulunduğu Ziyarette Ak parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Profesör Doktor Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Doktor Tuba Köksal, Profesör Doktor Mehmet Şahin’in yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz Ve İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı da Yer Aldı.

Ziyaret Sonrası Aksu Haber’e Değerlendirmelerde Bulunan TBMM Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu Başkanı profesör doktor Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta Yürütülen Ve Planlanan Projelere İlişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bilgiler Aktardıklarını Söyledi.

