Bir Dizi Ziyaretlerde Ve İncelemelerde Bulunmak Üzere Kahramanmaraş’a Gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ak Parti İl Başkanlığını Da Ziyaret Etti.

Burada Ak Kadrolarla Yapılan Toplantıda TBMM Tarım, Orman Ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Ve Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci De Açıklamalarda Bulundu.

Milletvekili Kirişci Açıklamasında Ziyaretleri Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a Teşekkür Ederek Kahramanmaraş’ın Seçimlerde Ön Sıralarda Olduğunu İfade Etti.