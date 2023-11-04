Asrın felaketinde büyük yaralar alan Kahramanmaraş’ta özellikle sanayi alanında oluşan problemleri giderebilmek amacıyla kente birçok yardım desteği yapılırken bu yardımlardan biri de KOSGEB tarafından geldi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda Deprem sonrası, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlanması destek programına KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’ da katılım sağladı.

Burada bir konuşma yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Devletin her anlamda vatandaşının yanında ve destekçisi olduğuna dikkat çekti.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, STK Temsilcileri ve çok sayıda işletme sahibi katıldı.