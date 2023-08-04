AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yaz döneminde yoğun bir saha çalışması yürüten il ve ilçe teşkilatlarınca, "vatandaşın nabzının tutulduğu, milletin sesine kulak verildiği" Şehir Buluşmaları gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca koordine edilen çalışma kapsamında, bakanlar, MKYK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla 81 il, 922 ilçe teşkilatı tarafından düzenlenecek programlarda, AK Parti'nin 21 yılda yaptığı eser ve hizmetler anlatılacak, ülkenin her köşesinden istek ve beklentilere kulak verilecek.

AK Parti siyasetinin anlatılacağı çalışmalar çerçevesinde, esnaf ve iş yeri ziyaretleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenecek. Engelli ve yaşlılar ile gazi ve şehit ailelerinin de ziyaret edileceği programlarda, Cumhuriyet'in 100. Yılı'na vurgu yapılacak.

Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla bugün Artvin'de program düzenlenecek.

Yarın da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Kastamonu'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kocaeli'de, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Manisa'da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Zengin Tunceli'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Zonguldak'taki programlara katılacak.