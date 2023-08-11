Kur-an'ı Kerim'e yönelik Avrupa ülkelerinde yaşanan saldırılara da değinen Çelik "Bunlar nefret suçlarıdır. İnsanlığa dönük suçlardır. İfade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur." dedi.

Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığının gündemlerinde olduğu ve olmaya devam edeceğini söyleyen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yürütülen nefret suçlarının ve Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin insanlık suçu olduğunu belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili eylemlere, ifade özgürlüğü çerçevesinde Avrupa'da bazı devletlerin destek vermesi ya da bunu mazur görmesinin ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulayan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nitekim son derece doğru bulduğumuz bir yaklaşımla Birleşmiş Milletler bunların suç teşkil ettiğini ve karşı çıkılması gereken eylemler olduğunu ifade eden bir karar almıştır. Esas itibarıyla da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ifade özgürlüğünün ifasının birtakım görev ve sorumluluklar gerektirdiğini ifade etmektedir. Eğer birtakım görev ve sorumluluklara dönük bir zorunlulukla hareket etmiyorsanız o zaman ifade özgürlüğünün ifası konusunda görevinizi yerine getirmiyorsunuz, misyonunuzu ortaya koymuyorsunuz demektir.

