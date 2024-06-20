Yaklaşık 230 delegenin oy kullandığı yoklama Kahramanmaraş İl Koordinatörü ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'nun yönetiminde yapıldı.

Kahramanmaraş İl Koordinatörü Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, yaptığı açıklamada,

“AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana çalışmalarımıza büyük önem veren bir siyasi gelenekten geliyoruz. Bugün sadece Kahramanmaraş özelinde değil, Türkiye'nin dört bir köşesinde bu çalışmalar yapılıyor. Genel merkezimizin görevlendirmesiyle, Kahramanmaraş sorumlusu olarak buraya geldik. Yanımızda genel merkezin görevlendirdiği bir arkadaşla birlikte bu çalışmaları yürüteceğiz.

Kasım ayından itibaren Türkiye genelinde ilçe kongrelerimiz başlayacak, ardından il kongrelerimiz ve büyük kongremiz gerçekleştirilecek. Bu hazırlıklara şu an itibariyle başladık ve inşallah güzel sonuçlar alarak yolumuza devam edeceğiz.

Kahramanmaraş özelinde, Fırat Görgel başkanımızın il başkanlığını bırakması ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı süreci sonrasında, mevcut yönetimde yer alan Cüneyt Bey il başkanlığı görevini vekaleten başarılı bir şekilde yürütüyor. Bu süreçte, il başkanlığımızdaki yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlıkları ve yönetim kurulu üyeleri, geçmişte il başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış ve teşkilatlarda görev almış arkadaşlarımızla görüşmeler yaparak,

“Kahramanmaraş'ta nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunacağız. Bu fikirleri raporlayarak genel merkezimize ve Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz.” İfadelerini kullandı.