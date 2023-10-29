Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır hizmet veren Akdo, Sosyal bilinç ve farkındalık çalışmalarına devam ediyor.
29 Ekim cumhuriyet bayramı nedeniyle bayraklarla süslenen akdo şubeleri, cumhuriyetin yüzüncü yılına özel hazırlanan ay yıldızlı pastalarla renklendi
Uzun yıllardır şehre hizmet veren Akdo'nun bu tür etkinlikleriyle, toplumun milli ve sosyal değerlerinin önemini vurgulaması vatandaşların beğenisini kazandı.
Akdo Saray şubesi mutfak şefi cuma Kellecioğlu, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.