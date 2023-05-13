Aksu TV Ekranlarında Genel Seçim 2023 Programının Canlı Yayın Konuğu Olan Tarım Ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Program Sonunda Aksu Tv Genel Müdürü Cüneyt Beyit İle Birlikte Türkiye’nin İlk Yerli Ve Milli Otomobili Togg’u Test Etme Fırsatı Yakaladı.

Direksiyona Geçen Aksu Tv Genel Müdürü Beyit Bakan Kirişci İle Ülkenin En Büyük Gurur Kaynaklarından Biri Olan Togg Üzerine Keyifli Bir Sohbet Gerçekleştirdi.

Test Sürüşü Sırasında Togg’u Fark Eden Vatandaşlarla Da Sohbet Eden Bakan Kirişci Togg’un Önünü Hiç Kimsenin Kesemeyeceğini Söyleyerek Test Sürüşü Sözü Verdi.

Aksu Tv Genel Müdürü Cüneyt Beyit Bakan Kirişci’ye Böyle Bir Fırsat Sunduğu İçin Şahsı Ve Kurumu Adına Teşekkürlerini İletti.