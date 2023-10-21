Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği'nin Öncülüğünde, emekli öğretmen, şair ve yazar Ali İhsan Kekeç'in vefatının birinci yılında mezarının başında anıldı, Kekeç'in ailesi ve yakınları, bu anlamlı etkinliğe katıldılar. Tekirde düzenlenen programa Ali İhsan Kekeç'in öğretmen arkadaşları, Kekeç'in hatırasını yaşatmak ve onun eserlerine olan sevgilerini paylaşmak için bir araya geldiler. Ali İhsan Kekeç'in iz bırakan eserleri bu anma etkinliği ile bir kez daha anıldı. Hatırasını yaşatma ve gelecek kuşaklara dağıtmak amacıyla düzenlenen programda duygu dolu anlar yaşandı.