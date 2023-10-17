ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı ve gelecek faiz kararlarını yönlendirebilecek konuşması öncesinde ABD doları ve hazine getirilerinin güçlenmesiyle ons altın geriledi.

Haftanın ilk işlem gününe 1932 dolardan başlayan ons altın 1908 dolara kadar geriledikten sonra 1920 dolardan kapandı.

Öte yandan Bugün 1716 liradan açılan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1720 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1712 lira, en yüksek ise 1725 lira seviyeleri test edildi.