Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir sürdü. Ons altın fiyatı 2 bin dolar olan psikolojik direnci aşarak 2009 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Haftanın ilk işlem gününe 2006 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2001 dolardan işlem görüyor.

Ons altında gün içerisinde en düşük 1997 dolar, en yüksek ise 2006 dolar seviyeleri test edildi.

Güne 1819 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1817 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1809 lira, en yüksek ise 1826 lira seviyeleri görüldü.