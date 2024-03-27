Düzenlenen İftar Programına Kahramanmaraş Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Mehmet Şahin Deva Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhur İttifakı Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanefi Toptaş Ak parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara Katılım Sağladı.

Burada Bir Konuşma Gerçekleştiren Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (Askf) Başkanı Ekrem Karaoğlan Sporun Kahramanmaraş’ta Daha Çok Desteklenmesini İstedi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci İse Her Zaman Spor Ve Sporcunun Yanında Olduklarını Söyleyerek Bu Noktadaki Hassasiyetlerini Dile Getirdi.

