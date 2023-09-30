Andırın Belediyesi’nin özverili çalışmaları sonucu ilçeye kazandırılan bisiklet ve yürüyüş yolunun açılışına Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ilçede görev yapan kurum kuruluş yetkilileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan yaptı.

Ardından Kürsüye gelen Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin Kahraman kentin bütün kesimleri için gece gündüz demeden mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Program sonunda ilçeye kazandırılan bisiklet ve yürüyüş yolunda bisiklet sürülerek sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.