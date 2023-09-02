Andırın Belediyesi, Andırın Gelişim Platformu ve Kadirli 7 Mart Kültür Merkezi tarafından organize edilen Şair, Yazar ve Ozanlar buluşması gerçekleştirildi.

Yapılan etkinlikte bir konuşma yapan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Sözün, muhabbetin, sevginin harman olduğu mekana kışla bahçesine hoş geldiniz, şeref verdiniz, bildiğiniz gibi bu yıl Andırın’lı şairler, yazarlar, ozanlar imza gününün üçüncüsünü düzenliyoruz diyerek sözlerine şöyle devam etti.

Geçen yıl bu alanda bir çok etkinlik düzenlemiştik, ama malum bildiğiniz gibi hepimizi etkileyen Kahramanmaraş depremlerinden dolayı programlarımızı kısıtlamak zorunda kaldık. Bu vesile ile depremlerde hayatını kaybeden hemşerilerimize, tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, yaralılara acil şifalar diliyoruz, Allahuteala benzeri felaketleri ülkemize e milletimize bir daha yaşatmasın.

Belediye Başkanı Doğan yaptığı konuşmasında şunları kaydetti. “Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz etkinliğimiz ilçemizin Sosyal ve Kültürel anlamda tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır, bu anlamda ilçemizin özel bir yeri olduğuna inanıyoruz, hepimizin bildiği gibi Andırın ve yöresi sözün harman olduğu yerdir, Dadaloğlu’nun Karacaoğlan’ın, Yaşar Kemal’lere, Mevlana İdris’lere, Necip Fazıl’lara, Sezai Karakoç’lara, Abdurrahim Karakoç’lara ev sahipliği yapmış, ilham kaynağı olmuş mekanlardır, bizlerde bu geleneği yaşatmak gayreti içerisinde etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Programa teşrif eden tüm katılımcılara teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” Dedi.

Programda Andırın Belediye Meclisimizin 06.09.2022 tarihinde almış olduğu karar ile Çukurova Bölgesinin en önemli aşıklarından biri olan, Karacaoğlan geleneğini sürdüren, yaz aylarında ilçemizde ikamet eden, ilçemizde yapılan tüm etkinliklerde sazıyla sözüyle katkı ve desteğini esirgemeyen bilgi ve birikimi ile bölge kültürümüzü yansıtan yazar ve aşık; Sn. Osman Taşkaya’ya (Aşık Feymani) Andırın ilçesinin Fahri Hemşehrilik beratı ve plaketini Belediye Başkanımız Ahmet Doğan takdim eti.

Yaklaşık 30 Şair-Yazar ve Ozan’ın katıldığı İmza günü’nde stantlarda yerini alan ve çalışmalarını sergileyen Yazarlar, okuyucularının kitaplarını imzaladı.

01 EYLÜL’DE ANDIRIN KIŞLA BAHÇESİNDE İMZA GÜNÜNE KATILAN ŞAİRLER VE YAZARLAR

ABDURRAHMAN KÜTÜK

AHMET NARİNOĞLU

ALİ DOĞAN

ALİ SARI

AŞIK FEYMANİ

FATMA TAŞKAYA

CELİL ÇINKIR

CEVDET ŞAHOĞLU

İBRAHİM BOYSAL

CEZMİ YURTSEVER

VEYSEL TÜYSÜZ

GÜLESER YORULMAZ

DİLARA BESNA YAĞIZ

HATİCE KALE

MÜNEVVER DÜVER

HATİCE GÜZEL

SELMA DOLGUN

VAHİT KAHVECİ

VELİ BİLİCİ

MELEK AVCI COŞKUN

MUSTAFA BARDAK

DAVUT YİĞİT

ERBAP DAL

AŞIK MEDENİ KARATAŞ

AYŞE NURDOĞAN

ALİ KÖŞKER

AŞIK HÜSEYİN BARUTÇU

İSMAİL ARSLAN

MEHMET TEMİZ

OSMAN ÇEVİK

ÖMER ARSLANTAŞ

PROF. DR. İSMAİL ARSLANTAŞ

VEYSİ KABACA

SERAP KAYPAK

