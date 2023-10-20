Andırın Belediyesi 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlediği programda muhtarları misafir etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlaması Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenk konulması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından toplu halde Belediye Başkanı Ahmet Doğan’ı Makamında ziyaret eden muhtarlar Belediye Başkanı Ahmet Doğan'a çiçek takdim ederek teşekkür ettiler.

Ziyarette muhtarların gününü kutlayan Doğan, herkese başarılar diledi. Daha sonra Andırın Belediyesi tarafından düzenlenen Haştırın Park Otelde öğle yemeği programına katıldılar.

İlçe Kaymakamı Orhan Ayaz yemek dolayısıyla Belediye Başkanı Ahmet Doğan’a ve yemeğe katılan muhtarlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ahmet Doğan'ın Muhtarlara hediye takdimi ve Toplu fotoğrafın ardından kutlama programı sona erdi.