Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya ‘da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenirken "Ne diyorlar? 'Selo'yu çıkaracağız.' Demek ki Bay Bay Kemal'in parlamentoda yaptığı görüşme buydu" dedi.

Her şeyiyle terörist Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şimdi bu Selo cezaevinde. Ne diyorlar, 'Selo'yu çıkaracağız'. Ondan sonra da Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş. Buradan şu anlaşılıyor; bay bay Kemal demek ki parlamentoda yaptığı görüşme buydu. Açıklayabildi mi, açıklayamaz. Çünkü her şey fırıldak. Düzgün bir şey yok. Eğer gerçek siyasetçiysen çıkar, açıklarsın. Hayatı yalan, hep fırıldaklarla dolaşıyor.