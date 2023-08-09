3M Car Care, profesyonel ekibi ile birlikte, araç temizliği ve araç bakımına dair tüm hizmeti Kahramanmaraş halkı ile buluşturuyor.

Araçların detaylı iç-dış temizliği, cam filmi, seramik kaplama ve boyasız göçük düzeltme işlemleri ile birçok hizmeti bünyesinde bulunduran 3M Car Care, araç sürücülerini işletmesine bekliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 3M Car Care İşletme Sahibi Ahmet Çapar, verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.

Konuşmasının devamında Ahmet Çapar, boyasız göçük düzeltme işleminden bahsetti.