Bilindiği üzere tıpkı insanlar gibi araçlarında yaza hazır olması için alınması gereken bazı önlemler var. Yaz günlerinde araçlarında sorun yaşamak istemeyenler bakımlarını yaptırmak için şimdiden sanayinin yolunu tuttu. Hal böyle olunca sanayi esnafının da işi bir hayli arttı.

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Havaların ısınmasıyla birlikte sanayilerdeki iş yoğunluğu da bir hayli arttı.

Yaz mevsiminde araçlarında sorun yaşamak istemeyen sürücüler oto servislerinin yolunu tuttu.

Araçlarda bakım zamanında yapılmazsa sonuçlar da ağır olabiliyor.

İlgililer de sürücüleri araçlarının yaz bakımını yaptırması konusunda uyararak zamanında yapılan düşük maliyetli müdahalelerin hayat kurtaracağına dikkat çekti.