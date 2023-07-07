Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor. Sarı-lacivertliler transferi KAP'a bildirdi.

18 yaşındaki oyuncu, bugün (perşembe) saat 15.00 sularında Real Madrid'e imza atmak ve sağlık kontrolünden geçmek için İspanya'ya hareket etti.

Madrid'e gidiyor

İspanyol ekibi, Arda'nın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından milli yıldızla bugün sözleşme imzalayacak.

Arda Güler, Real Madrid'e 6 yıllık imza atacak.

Arda'nın basına tanıtım toplantısı ise cuma günü gerçekleştirilecek. Genç yıldız için cuma günü saat 13.00'te yapılacak törene Real Madrid Başkanı Florentino Perez de katılacak.

Bonservis bedeliyle rekor kıracak

Real Madrid'in Arda Güler için ödeyeceği bonservis bedeli netlik kazandı.

Eflatun-beyazlılar, Arda Güler için 20 milyon euroluk bonservis bedeli ödeme kararı aldı.

İspanyol devinin bu rakamı nakit olarak ödeyeceği belirtildi. Real Madrid'in serbest kalma maddesi olan 17 milyon 500 bin eurodan daha fazla bir ücret ödeyeceği, bonuslarla birlikte sarı-lacivertli kulübün kasasına yaklaşık 30 milyon euro gireceği ve Fenerbahçe'nin bir sonraki satıştan da pay alacağı belirtildi.