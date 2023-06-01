Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden zaferle çıkmasının ardından gözler temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Milyonlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz günlerde işaret ettiği 500 dolar seviyesi alt sınır olarak belirlendi. Bu rakama refah payının da eklenmesiyle zam oranının yüzde 30'lara çıkması bekleniyor. Eğer yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret net 11 bin 50 lira seviyesine çıkacak.

Seçimlerin ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Milyonlar temmuz ayında yapılacak ara zammı heyecanla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir numaralı gündemi asgari ücret olacak.

BAKAN BİLGİN 500 DOLAR SEVİYESİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde asgari ücret zammı için dolar üzerinden bir rakam vermişti. Bakan Bilgin, "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir." demişti.

REFAH PAYI EKLENECEK

Bakan Bilgin'in işaret ettiği 500 dolar seviyesi alt sınır olarak belirlenmiş durumda. Bu rakama refah payının da eklenmesi bekleniyor. Yeni asgari ücrette enflasyon rakamları da kritik bir öneme sahip.

YÜZDE 30 ZAM BEKLENİYOR

Refah payının eklenmesiyle asgari ücrete yüzde 30 gibi bir zam yapılması bekleniyor. Yüzde 30'luk zam yapılması durumunda asgari ücret net 11 bin 50 liraya çıkacak. İşverene maliyeti ise 15 bin 286 liraya yükselecek.