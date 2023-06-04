Haziran ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın gelirini artıracak yeni ücretin çift hane olması bekleniyor.

Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri de etkileyen asgari ücret değiştiğinde birçok ödeme ve aylık da değişecek.

Ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yılsonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek.

Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak.

