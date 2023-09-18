Türk savunma sanayisi bünyesinde kompozit parçalar ve balistik koruyucu çözümler konusunda uzmanlaşan CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri AŞ, Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2023) ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.



Şirket Genel Müdürü Selçuk Şentürk Dünyada artan çatışma ortamlarının beraberinde kişisel koruma ürünlerine olan talebin arttığına değindi:

"Ancak Ukrayna-Rusya savaşının patlamasıyla tüm ihaleler öne çekildi. Planda olmayan satın alımlar gerçekleşmeye başladı. Avrupa ülkeleri son 10 yılda yapmadığı satın almaları birkaç yıl içerisinde yapma gayretine girdi. Biz de bu talebe cevap vermek için çok hızlı şekilde tedbir alarak üretim kapasitemizi artırdık. Yıllık kask üretim kapasitemiz 30-40 bin civarındaydı.

Bu sene sonu itibarıyla üretim kapasitemiz sadece kask özelinde 190 bine ulaşıyor. Önümüzdeki sene devam edecek yatırımlarla da 2024 sonunda 240 bin kask yapabilecek duruma geliyoruz. Aynı zamanda Finlandiya ve İngiltere'de oluşturduğumuz kapasitenin de buna çok büyük desteği var. Burada da farklı coğrafyalardaki müşterilerimize daha yakın hizmet sunabilme avantajı elde ediyoruz. Sadece kapasitemizi artırarak değil ekibimizi de organize ederek bu duruma karşılık verdik. Yeni yerel çözüm ortaklıkları geliştirdik. Olmadığımız pazarlarda nasıl var olabiliriz diye yeni girişimlere girdik. Bu seneyi yine kişisel koruma ürünlerinde bir artışla kapatıyor olacağız ve önümüzdeki 3 sene içerisinde de bu talebin yine böyle devam edeceğini şu anki 'backlog'larımızdan (bakiye sipariş) görebiliyoruz."