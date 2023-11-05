Kahramanmaraş'ta, 10 Kasım'da izleyicilerle buluşacak olan TRT ortak yapımı "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası"nın galası yapıldı.
Yapımcılığını Murat Kaya'nın, yönetmenliğini Sinan Güngör, Halil Öztürk ve Semih Turalı'nın üstlendiği TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın animasyon türündeki üçüncü sinema filmi "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası", afetzede çocuklardan yoğun ilgi gördü.
Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür merkezinde gerçekleştiren galada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör miniklerle buluştu.