Kahramanmaraş’ta Saçaklızade Vakfı Tarafından Yıllardır Sürdürülen Aşure Geleneği, Kentteki Her Kesimi Bir Araya Getiriyor.

Vakıf Tarafından Cuma Namazı Sonrası Vakfın Gıda Ve Aşevi Bahçesinde Aşure İkramında Bulunuldu.

Siyaset, Bürokrasi, İş Dünyası Ve Halkı Bir Araya Getiren Etkinlikte Birlik Ve Beraberlik Mesajları Veriliyor.

Saçaklızade Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdöven, Yaptığı Açıklamada Yıllardır Sürdürülen Güzel Bir Etkinlik Olduğuna Dikkat Çekti.

Kent Bürokrasisi Ve Siyasilerinin de Yoğun Katılım Sağladığı Program Sonunda Konuşan TBMM Tarım Ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Ve Aynı Zamanda Ak Parti

Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci Etkinlikte Emeği Geçenlere Teşekkür Etti.