10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında yurt genelinde gerçekleşen etkinliklere Kahramanmaraş damga vurdu.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli otizmli 18 yaşındaki Kubilay Özbek, piyanosuyla Atatürk’ü andı.
Kubilay’ın babası Levent Özbek’le birlikte gerçekleştirdiği performansa, jandarma personeli ay-yıldız koreografisiyle destek verdi.
Jandarmanın kuruluş tarihi 14 Haziran’da doğan Kubilay Özbek’in piyano resitali, izleyenlerden tam not aldı.