Ev sahipliğini Dulkadiroğlu Belediyesinin yaptığı projeye Halk Eğitim Müdürlüğü çok büyük destek sunuyor.

Kumaşlar, makineler ve iplikleri temin edilerek, usta kadınlar makinelerin başına geçirildi. Yaklaşık 2 ay sürecek projede, üretilen kışlık giyecekler Gazze’ye gönderilecek.

İlk etapta çocuklar için 900 takım eşofman, 500 adet battaniye, 800 adet havlu ve 1500 adet maske gönderilecek.

Atölyelerde onlarca kadın, 2 ay boyunca Gazzeli kardeşlerine kışlık giyim ve battaniye gönderebilmek için çalışacaklar.

Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feyzi Oğuz yaptığı açıklamada şunları kaydetti.

