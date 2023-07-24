Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’inin yeniden ibadete açılmasının üzerinden üç yıl geçti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’inin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı sabah namazında, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra, çeşitli milletlerden Müslümanlar saf tuttu.

Erbaş, namaz sonrası yaptığı konuşmada, en mutlu günlerden birinin idrak edildiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açılmıştı. İşte üç yıl geçti, üç yılda yapılan araştırmalara göre, Ayasofya'yı 21 milyon insan ziyaret etti" dedi.