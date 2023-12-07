Azerbaycan'da 6 Şubat depremlerinin ardından afetzedeler için başlatılan yardım seferberliği sürüyor. Bu kapsamda Azerbaycan Diaspora Komitesi Destek Fonu tarafından hazırlanan 18 tonluk yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Kahramanmaraş'a ulaştı.

Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, teslim töreninde, 6 Şubat'ta yaşanan felaketin acısını Türkiye ile Azerbaycan'ın da yaşadığını söyledi.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen de Türkiye olarak 6 Şubat'ta büyük bir afetin yaşandığını hatırlattı.

