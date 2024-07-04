Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Miyase Nur Yaprak (27) ile kardeşi güzellik uzmanı Büşra Yaprak (19), çilingir olan babaları Hakan Yaprak'a (50) ait Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki dükkanında çıraklık yapıp, babalarına yardımcı olmaya başladı.



Baba Yaprak, 2020 yılında büyük kızı Miyase Nur'un talebi üzerine emekli olup iş yerini kızlarına devretti ve zaman zaman onlara yardımcı olarak emekliye ayrıldı.

Bir süre dükkanları olmadan sadece çilingir hizmeti vererek geçimlerini sağlayan kızlar, daha sonra Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kurulan konteyner çarşıda yeniden işletmelerine kavuştu. Kilitli kalan araba ve evlerin kapılarını açan kardeşler, bozuk kilitleri tamir ediyor, yedek anahtar çoğaltıyor.



Zaman zaman babasının tecrübelerinden yararlanan kardeşlerden Miyase Nur Yaprak, genelde erkek mesleği olarak görülen anahtarcı ve çilingirlik mesleğini babasından devraldıklarını ifade ederek, yaptığı işten mutlu olduğunu söyledi.