8. Sınıf Öğrencilerini 3 Haftalık yaz okuluyla Sınava Hazırlayan Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, Eğitim Öğretim Sezonuna Erken Başlayarak Telafi Dersleri İle tüm Öğrencilerin Eksikliklerini Tamamlayacak.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Ortaokul Lise Müdür Yardımcısı Işık Turna, “Öğrencilerimizi Heyecanla Bekliyoruz” Dedi.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Müdürü Mehmet Şanal Ocak’ta, “14 Ağustos Pazartesi Günü Eğitim Öğretim Sezonuna Başlıyoruz” Dedi.

Kahramanmaraş Bahçeşehir Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakan Oflaz ise Bahçeşehir Koleji’ne verdikleri destek için tüm Kahramanmaraş halkına teşekkür etti.